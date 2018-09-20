ВЭБ закрыл сделку по уступке Сбербанку прав требований по кредитам Шереметьево на $537 млн

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ВЭБ завершил сделку по уступке Сбербанку прав требований по кредитам АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) на сумму $537 млн. Как сообщается в пресс-релизе госкорпорации, данные кредиты были выданы ВЭБ в рамках финансирования проекта строительства Терминала D аэропорта Шереметьево.

"ВЭБ полностью выполнил свою задачу института развития - обеспечил реализацию крупного инфраструктурного проекта в стратегической отрасли на принципах возвратности и безубыточности. ВЭБ, являясь одним из ключевых партнеров "Аэрофлота", изначально поддержал идею авиакомпании по созданию базового терминала, впоследствии включенного в общую инфраструктуру аэропорта Шереметьево, предоставив кредитные средства на принципах проектного финансирования. Тем самым банк развития взял на себя основные риски строительства и запуска проекта. Благодаря его реализации компании смогли повысить качество обслуживания пассажиров и выйти на новые финансовые показатели", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя Внешэкономбанка Николая Цехомского.

Отмечается, что реализовав данную сделку, Сбербанк стал мажоритарным кредитором аэропорта Шереметьево.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам Шереметьево Александр Олейник отметил, что, реализация данной сделки позволила аэропорту снизить эффективную процентную ставку и увеличить дюрацию кредитного портфеля, а высвобожденные денежные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы.

В рамках проекта строительства аэровокзального комплекса "Шереметьево D" в 2006 и 2008 годах между ВЭБ и специальной проектной компанией ОАО "Терминал" (ключевым акционером которой являлся "Аэрофлот") были заключены кредитные соглашения, объем предоставленных средств по которым составил порядка $659 млн. Открытие Терминала D состоялось в ноябре 2009 года. В 2012 году ОАО "Терминал" было реорганизовано в форме присоединения к АО "Международный аэропорт Шереметьево".