Парламент Кировской области сохранил льготы для жителей предпенсионного возраста

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли закон, сохраняющий региональные пенсионные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию, а также для тех, кто имеет право на пенсию по выслуге лет. Закон принят в двух чтениях в четверг на пленарном заседании собрания.

"Закон принят. За проголосовало 39 депутатов, против - 0, один воздержался", - сказал председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.

Законом внесены изменения в шесть региональных законов. Как сообщил заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, число получателей мер социальной поддержки и количество необходимых средств не изменятся. По словам Курдюмова, на сегодняшний день пенсионными льготами пользуются порядка 114 тыс. жителей области, общая сумма финансирования в этом году - около 1,6 млрд рублей.

С инициативой о сохранении всех региональных пенсионных льгот для людей предпенсионного возраста губернатор Кировской области Игорь Васильев выступил в начале сентября. Он уточнил, что речь идет о льготах на проезд в общественном транспорте, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсациях расходов на оплату взноса за капитальный ремонт, выплатах на покупку и доставку твердого топлива для ветеранов труда, предоставлении льготных лекарств и других. 6 сентября Васильев внес проект закона в Законодательное собрание региона.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50 - 57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.