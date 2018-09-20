Госдума приняла в основном чтении законопроект о штрафах за увольнение перед пенсией

Ко второму чтению поступило три поправки, однако все они были отклонены депутатами. Таким образом, редакция первого чтения сохранилась.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Инициатива была внесена президентом и одобрена депутатами в первом чтении 13 сентября. В соответствии с ней Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Согласно этим нормам такие действия предлагается наказывать "штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов". Оговаривается, что под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".

Как подчеркивается в пояснительной записке, "в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".