Эксперты: решение не откладывать повышение пенсионного возраста убережет россиян от рисков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста уже сейчас, а не через 10 лет создает меньше рисков для тех людей, кто попадет под пенсионную реформу. Об этом говорится в "Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения", подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
"Демографические прогнозы предсказывают снижение численности рабочей силы - она в следующие 10 лет может снизиться на 7%. При этом уже сейчас активно растет численность занятых в пенсионных возрастах, вызванная, в том числе, откладыванием выхода с рынка труда. Так, в первом полугодии 2018 года число работающих людей старше трудоспособного возраста увеличилось на 5,8% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Таким образом, повышение пенсионного возраста сейчас, а не через 10 лет, с точки зрения рынка труда создает меньше рисков для тех людей, кто попадет под пенсионную реформу", - отмечается в мониторинге.
Пенсионные изменения
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
6 сентября в Госдуму внесено несколько пакетов поправок к пенсионному законопроекту. Президентские поправки вносятся как в принятый 19 июля в первом чтении правительственный законопроект, так и в Налоговый и Уголовный кодексы.