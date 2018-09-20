Эксперты: решение не откладывать повышение пенсионного возраста убережет россиян от рисков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста уже сейчас, а не через 10 лет создает меньше рисков для тех людей, кто попадет под пенсионную реформу. Об этом говорится в "Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения", подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Демографические прогнозы предсказывают снижение численности рабочей силы - она в следующие 10 лет может снизиться на 7%. При этом уже сейчас активно растет численность занятых в пенсионных возрастах, вызванная, в том числе, откладыванием выхода с рынка труда. Так, в первом полугодии 2018 года число работающих людей старше трудоспособного возраста увеличилось на 5,8% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Таким образом, повышение пенсионного возраста сейчас, а не через 10 лет, с точки зрения рынка труда создает меньше рисков для тех людей, кто попадет под пенсионную реформу", - отмечается в мониторинге.

Пенсионные изменения

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.