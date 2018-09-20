ФНС перечислила в консолидированный бюджет РФ за январь-август 13,6 трлн рублей налогов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ за январь-август 2018 года перечислила в консолидированный бюджет России 13,6 трлн рублей налогов - на 21,5% больше, чем за аналогичный показатель годом ранее. В федеральный бюджет налоговые поступления за отчетный период увеличились на 28,7% до 7,5 трлн рублей. Об этом сказал на объединенной коллегии ФНС и ФТС России руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
"Мы видим, что мобилизация администрирования идет на очень высоком уровне. В частности, в консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2018 года поступило 13,6 трлн рублей, что на 21,5% выше, чем в январе-августе 2017 года. А в федеральный бюджет [поступило] 7,5 трлн рублей, что на 28,7% выше", - сказал он.
Мишустин отметил, что высокие темпы роста при этом показывают все ключевые ненефтегазовые налоги.
ФНС фиксирует вектор снижения административного давления на бизнес, рассказал глава ведомства. По итогам первого полугодия 2018 года количество выездных проверок снизилось почти на 30%. Без проведения налоговых проверок при этом в бюджет дополнительно поступило свыше 31 млрд рублей (в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период прошлых лет), добавил Мишустин.