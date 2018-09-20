В России отпуск по уходу за ребенком берут около 2,5% мужчин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Мужчины в РФ неохотно берут отпуск по уходу за ребенком, этой возможностью пользуются не более 2,5 % мужчин, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, выступая на Втором Евразийском женском форуме.
"Ровно те же права для мужчин и для женщин, но другая проблема - разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. Именно по этой причине, потеря доходов, у нас мужчины не используют отпуск по уходу за ребенком, больничный и так далее, порядка 2-2,5% мужчин, которые воспользовались этим правом", - сказал замминистра.
На сессии "Материнство и занятость: поддержка участия матерей на рынке труда" обсуждались проблемы работающих матерей, возможности не терять квалификацию в период отпуска по уходу за ребенком, компенсация отпуска по уходу за ребенком индивидуальным предпринимателям, создание и субсидирование семейных групп присмотра, сертификация работы нянь.
Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.