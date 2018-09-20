Формат участия "молчунов" в индивидуальном пенсионном капитале определят 24 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Законопроект о новой системе накопительных пенсий - индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) планируется опубликовать до конца сентября. Финальная встреча ЦБ РФ и Минфина с ВЭБ по поводу формата участия в ИПК "молчунов" пройдет 24 сентября. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Московского актуарного форума.
"Мне кажется, до конца месяца Минфин опубликует [для общественного обсуждения законопроект об ИПК]. Дорабатываем, у нас еще по пенсионному фонду "молчунов" переговоры с ВЭБ продолжаются, не все детали готовы. Мы рассчитываем до 24 сентября их [переговоры] завершить - о том, в каком формате "молчуны" ВЭБ примут участие в ИПК. У нас намечена встреча с ВЭБ 24 сентября финальная", - сказал он.
По его словам, базовое решение об участии "молчунов" в ИПК уже принято, а обсуждаться будет "тюнинговое решение, какой будет статус этих счетов". "В рабочем порядке я не могу сказать, потому что еще нет договоренности", - добавил Швецов.
"Вариант - "молчунов" оставить как они есть, другой вариант - предложить им какие-то другие альтернативы. В любом случае портфель ВЭБ достаточно хорошо сформирован, и пятилетний период, который предусмотрен в концепции ИПК на выполнение заявления физического лица о переводе накоплений, убирает все риски, связанные с ликвидностью ВЭБ", - отметил он.
ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.