Усков вернулся к руководству Forbes

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Николай Усков вернулся на пост главного редактора российской версии Forbes и отказался от иска о восстановлении на работе к бывшему издателю журнала. Об этом в четверг на заседании Пресненского суда Москвы заявил представитель Ускова.
"Усков снова руководит редакцией Forbes, у которого сменился владелец. Поэтому трудовой спор прекратился, мы прилагаем заявление об отказе от иска", - сообщил суду представитель Ускова.
Пресненский суд в итоге принял отказ Ускова от иска и прекратил производство по делу.
Ранее американские владельцы бренда Forbes одобрили переход лицензии российской версии журнала к бизнесмену Магомеду Мусаеву. Он выкупил у владельца группы ACMG Александра Федотова 100% долей компании "Aс Рус Медиа". В составе сделки правообладатель бренда - компания Forbes Media LLC - продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России.
Публичный конфликт в редакции журнала начался после регистрации Роскомнадзором жалобы журналистов редакции Forbes Россия по факту исчезновения из августовского печатного номера статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Коллектив обвинял Федотова в давлении. Так, в короткие сроки бизнесмен сменил двух главных редакторов, в результате чего возникли взаимные судебные иски.