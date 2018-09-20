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Усков вернулся к руководству Forbes

Сообщается также, что журналист отказался от иска к бывшему издателю журнала
Николай Усков Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай Усков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Николай Усков вернулся на пост главного редактора российской версии Forbes и отказался от иска о восстановлении на работе к бывшему издателю журнала. Об этом в четверг на заседании Пресненского суда Москвы заявил представитель Ускова.

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"Усков снова руководит редакцией Forbes, у которого сменился владелец. Поэтому трудовой спор прекратился, мы прилагаем заявление об отказе от иска", - сообщил суду представитель Ускова.

Пресненский суд в итоге принял отказ Ускова от иска и прекратил производство по делу.

Ранее американские владельцы бренда Forbes одобрили переход лицензии российской версии журнала к бизнесмену Магомеду Мусаеву. Он выкупил у владельца группы ACMG Александра Федотова 100% долей компании "Aс Рус Медиа". В составе сделки правообладатель бренда - компания Forbes Media LLC - продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России.

Публичный конфликт в редакции журнала начался после регистрации Роскомнадзором жалобы журналистов редакции Forbes Россия по факту исчезновения из августовского печатного номера статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Коллектив обвинял Федотова в давлении. Так, в короткие сроки бизнесмен сменил двух главных редакторов, в результате чего возникли взаимные судебные иски.

Теги
РоссияМагомедов, Магомедсалам МагомедалиевичМагомедов, Зиявудин Гаджиевич
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