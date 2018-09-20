Господдержка рыбной отрасли в 2019 году ожидается на уровне 300 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство сохранит в 2019 году государственную поддержку отрасли на уровне 2018 года - она составит 300 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"По линии Росрыболовста, порядка 300 млн рублей [уровень господдержки] по всем кредитам. Тоже также, порядок такой же [будет в 2019 году]", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне господдержки со стороны Росрыболовства в 2019 году.

Чиновник отметил, что сейчас на федеральном уровне есть мера господдержки как субсидирование кредитов. Также ведомство планирует выйти с предложением о поддержке переработчиков.

"Мы выходим с предложением поддержать переработчиков, без переработки идут ограничения по реализации, ввести льготное кредитование, и с предложениями субсидировать капексы [капитальные затраты], если производство будет достаточно крупное", - уточнил Соколов.

Также он напомнил, что в прошлом году вылов рыбы в России составил около 5 млн т. В этом году, ожидается, что будет больше 5 млн т, "перейдем этот рубеж", отметил замруководителя Росрыболовства. "Потрясающая была путина на Дальнем Востоке по лососю, 634 тыс. т уже на настоящий момент добыто - это абсолютный рекорд более чем за 100-летнюю историю наблюдения", - добавил он.