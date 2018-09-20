Госдума ратифицировала соглашения о приграничном сотрудничестве с Польшей и Латвией

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала два соглашения о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества с Польшей и Латвией до 2020 года.

Программа приграничного сотрудничества "Россия - Польша" направлена "на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Калининградской области и Поморского, Варминьско-Мазурского и Подляского воеводств Польши".

Для российской стороны данный формат является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив, говорится в сопроводительных документах. Взнос Российской Федерации составляет €20,8 млн, что почти в два раза меньше, чем взнос Евросоюза.

Программа приграничного сотрудничества "Россия - Латвия" охватывает реализацию совместных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей и регионов Латвии - Латгале и Видземе. Взнос российской стороны составляет €7,9 млн, что также в разы меньше запланированного финансирования со стороны Европейского союза.

Как заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, ратификация соглашений станет самым эффективным инструментом противодействия санкционному давлению Евросоюза. "В то время как Брюссель вслед за Вашингтоном каждые полгода продлевает противоправный санкционный режим, население приграничных районов России будет сотрудничать, реализовывать совместные программы и проекты со своими европейскими соседями, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Это и есть проявление здравого смысла", - подчеркнул Слуцкий.