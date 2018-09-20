Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления в ближайшие 6 лет

Он призвал "взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в течение ближайших шести лет". "Подход, который мы использовали при составлении прогноза, - максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей, - сказал он. - Это связано с неопределенностями: все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым".

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления на Россию в ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на заседании правительства. Медведев отметил, что кабмину предстоит одобрить макроэкономический прогноз и на ближайшую бюджетную трехлетку, и на более долгосрочный период - до 2024 года.

"Нужно учитывать ситуацию на мировом сырьевом рынке, а также, не в меньшей степени, возможное расширение торговых войн, усиление протекционизма и санкционного давления", - заявил Медведев.

Премьер добавил, что такая позиция позволит России "выстраивать свою экономическую политику так, чтобы страна могла уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а также обеспечить условия для повышения уровня жизни".

Глава правительства добавил, что 2019 год в целом станет периодом адаптации к решениям, которые в настоящий период принимает правительство. "Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, этот период завершится, а вот пакет структурных изменений, которые мы запускаем, также, как и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию", - подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что Минэкономразвития, в частности, ожидает, что, начиная с 2021 года, ежегодные темпы экономического роста превысят 3%, прежде всего за счет отраслей с хорошим экспортным потенциалом, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства. Ведомство также ожидает стабильного роста реальных доходов населения, "а инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя, около 4%, благоприятной должна быть и ситуация на рынке труда", добавил премьер.