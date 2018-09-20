Реформы патентной системы увеличили поступления от патентов в бюджет Москвы в девять раз

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объем поступлений от патентов в бюджет Москвы увеличился в девять раз за последнее время благодаря изменению патентной системы налогообложения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместного заседания коллегий ФНС и ФТС России.

"Изменилась патентная система, увеличив объемы поступлений от патентов практически в девять раз за последнее время. Она стала более простой, более гибкой и стала генерировать огромное количество легализаций индивидуальной трудовой деятельности", - сказал Собянин.

Он отметил, что в столичной системе налогообложения в последние годы был проведен ряд инноваций.

"За последние годы мы прошли целый ряд инноваций: налог на недвижимость от кадастровой стоимости. Напомню, что еще несколько лет назад целые группы, тысячи объектов недвижимости вообще не платили налоги, а другие платили вне зависимости от реальной стоимости объектов. Новая система стала справедливой и работает не только на налоговые поступления в бюджет, но на правильное осмысление инвесторами инвестиций", - подчеркнул мэр.

Также Собянин отметил и изменения в деятельности федеральной налоговой службы.

"Администрирование в этой области оценивается примерно 20-30% налоговых поступлений. Можно с этим спорить или не спорить, но мы понимаем, что порядок цифр огромен. Эффективность работы налоговой службы означает полное обеспечение развития таких глобальных проектов, как дорожное строительство, метростроение и социальные объекты. Если бы налоговая ничего не делала, то у Москвы не было бы ресурсов для развития", - сообщил столичный градоначальник.