Крупнейшее в Крыму хлебобулочное предприятие прогнозирует рост цен на хлеб на 10%

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Госпредприятие "Крымхлеб", крупнейший производитель хлебобулочных изделий на территории Крыма, планирует с октября повысить цены на хлеб на 10%. Об этом в четверг сообщил директор предприятия Андрей Венжега. Эксперты и власти объяснили необходимость повышения цен на хлеб потерями в урожае из-за засухи и ростом закупочных цен на зерно и бензин.

"Единственным способом сохранить дальнейшее стабильное функционирование госпредприятия "Крымхлеб" является вынужденное и неизбежное повышение цен на выпускаемую продукцию минимум на 10% уже с 1 октября", - сказал Венжега в ходе заседания Общественной палаты региона. Доля продаж хлеба и хлебобулочной продукции "Крымхлеба" в целом по региону составляет около 30%, остальные производители хлеба ориентируются на цены этого госпредприятия, пояснил он.

Замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова заявила, что ведомство "поддерживает просьбу предприятия о повышении цен на хлебобулочные изделия на 10%".

Венжега объяснил, что повышение цен необходимо в связи со снижением урожая зерна в этом году и ростом цен на зерно. "Так, цена на помольную партию зерна пшеницы 4 класса выросла в августе 2018 года по сравнению с маем 2018 года на 42%... А так как в этом периоде цена на зерно традиционно самая низкая, то прогнозируется дальнейший рост цен на зерно пшеницы", - уточнил Венжега. Также он отметил рост тарифов на электроэнергию, цен на бензин и дизельное топливо.

"Крымхлеб" работает с рентабельностью 2-3%, <...> поэтому подорожание зерна на 40% и более, а также подорожание сырья и энергоносителей принесет предприятию до 13 млн рублей убытка в месяц", - сказал Венжега, добавив, что в такой ситуации "выделение субсидий на покрытие растущих издержек будет неэффективным использованием значительных бюджетных средств, причем на постоянной основе".

Потери урожая в Крыму

В конце июля Крым завершил уборку ранних зерновых и зернобобовых, намолотив 906 тыс. тонн зерна, в том числе 539,4 тыс. тонн пшеницы. По данным Минсельхоза, республика из-за засухи в этом сезоне потеряла как минимум 500 тыс. тонн зерна.

"Потребность Республики Крым в зерне составляет около 960 тыс. тонн <...> В связи с низким валовым сбором зерновых в 2018 году произошел резкий рост цен на зерно, в том числе и на продовольственную пшеницу. Усложняет ситуацию на рынке продовольственной пшеницы республики и то, что большой объем зерна пшеницы не пригоден для производства качественной муки", - добавила Зарединова.

В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн - такой урожай был рекордным за последние восемь лет. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

Ранее сообщалось, что жара на полуострове привела к полной гибели сельскохозяйственных культур на площади 23,523 тыс. га, сумма ущерба оценивается предприятиями в 237,5 млн рублей. Из-за засухи в Крыму в шести районах действует режим ЧС - в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском, Ленинском и Джанкойском.