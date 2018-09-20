Эксперт: предустановка отечественных антивирусов не отразится на цене компьютеров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обязательная предустановка отечественного антивирусного программного обеспечения на все компьютеры, ввозимые и создаваемые в России, не окажет влияния на их стоимость, считает директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" Илья Массух.

Согласно паспорту программы "Цифровая экономика", обязательная предустановка отечественных антивирусов должна быть законодательно обеспечена к августу 2020 года.

Паспорт программы обсуждался в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, проект был в целом одобрен, хотя отмечен ряд технических разногласий, которые в ближайшее время будут доработаны.

"Не думаю, что цены сильно изменятся, - сказал Массух ТАСС. - Поставщики и так предустанавливают антивирусы. А российские и зарубежные антивирусы находятся в одной ценовой категории".

По его мнению, подобная мера не окажет негативного влияния на конкуренцию на рынке антивирусов. "В России есть два мировых антивируса: "Лаборатория Касперского" и Dr. Web, которые выпускают абсолютно конкурентоспособные продукты. Сейчас ПК поставляются с разными антивирусами, вопрос его выбора будет лежать на поставщиках, никто не будет навязывать ни Dr.Web, ни "Касперского", ни более мелкие компании. Если антивирус находится в реестре отечественного программного обеспечения, то он легитимен к поставке в качестве предустановленного", - пояснил Массух.

В Dr. Web сообщили, что не имеют отношения к этой инициативе. "Как отечественный производитель антивирусного ПО, можем сказать, что наша продукция соответствует высоким стандартам качества и не уступает зарубежным антивирусным продуктам", - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

В "Лаборатории Касперского" от комментариев отказались.

Директор направления "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" Георгий Грицай отметил, что предложения будут проработаны с участием игроков отрасли информационной безопасности, IT, импортеров, производителей, продавцов, регуляторов и Федеральной антимонопольной службы.