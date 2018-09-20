Медведев: умеренно жесткая политика ЦБ позволит удержать инфляцию в рамках 4%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика Центробанка способна сохранить инфляцию на уровне 4%. Об этом он заявил на заседании правительства.

"Ключевая цель - поддержание стабильной и низкой инфляции, ориентиром остается 4%", - подчеркнул он. "Сохранению инфляции на низком уровне будут способствовать несколько факторов: это и умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России, и поддержка правительством финансово-экономической стабильности через различные инструменты, прежде всего, через сбалансированную бюджетную политику и антимонопольное регулирование", - уверен глава кабмина.

Премьер отметил, что решить эти вопросы призваны Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики до 2021 года, которые в четверг рассмотрит правительство РФ.