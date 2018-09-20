Госдума одобрила в I чтении исключение бухгалтерской отчетности из состава налоговой тайны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, приводящий нормы Налогового кодекса в соответствие с положениями закона "О бухгалтерском учете", в частности, исключающий из налоговой тайны сведения, содержащиеся в обязательном экземпляре годовой бухгалтерской отчетности предприятий.
Законопроекты предусматривают установление обязанности экономических субъектов, за исключением организаций госсектора и Центрального банка РФ, представлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (и аудиторского заключения о ней в случае, когда годовая бухгалтерская/финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту) только в налоговый орган по месту его нахождения. При этом такая отчетность может предоставляться в электронном виде. Обязанность по представлению этой отчетности в орган государственной статистики отменяется.
На Федеральную налоговую службу России возлагается обязанность по формированию и ведению государственного информационного ресурса, который составляют обязательные экземпляры годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторские заключения о ней.
Законопроекты приводят положения Налогового кодекса в соответствие с новыми нормами закона "О бухгалтерском учете".
Для обеспечения доступа госорганам и заинтересованным лицам к сведениям, содержащемся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, устанавливается, что сведения, касающиеся обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, не относятся к налоговой тайне. Исключения из этого правила составят случаи, когда в интересах сохранения гостайны такой доступ должен быть ограничен.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.
Для малого бизнеса будет установлен переходный период - до 1 января 2021 года, подчеркнул замглавы Минфина Илья Трунин.