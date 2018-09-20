Более 3 тыс. человек оформили возврат по системе tax free в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. иностранцев воспользовались услугой по возврату части НДС за товары, купленные в России (tax free), в петербургском аэропорту Пулково с момента начала ее работы. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free вводят регионы, принимавшие болельщиков чемпионата мира по футболу. С 2019 года систему планируется распространить на все города РФ.

"3386 иностранных гражданина воспользовались системой tax free в аэропорту Пулково с начала ее функционирования", - уточнили в ведомстве.

В таможенном управлении отметили, что в основном системой пользуются граждане Китая. Покупки совершаются в Санкт-Петербурге в универмаге ДЛТ, который работает с системой, также таможенники фиксируют, что в Санкт-Петербурге декларируют товары, купленные в Москве.

Как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии Федеральной налоговой и таможенных служб сообщал, что система хорошо зарекомендовала себя и увеличила товарооборот магазинов, которые работают с ней, на 25%.