Медведев: финансирование регионов увеличат за счет перераспределения доходов от акцизов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Финансирование ряда регионов России, в том числе Дальнего Востока и Арктики, увеличат за счет перераспределения доходов от акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Мы будем и дальше совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированы и давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим, - сказал глава кабинета министров. - Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты". Он подчеркнул, что будут расти межбюджетные трансферты. "В сторону увеличения мы пересмотрели свои прежние планы на 2019 - 2020 годы по финансированию Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области в рамках соответствующих госпрограмм, а также по финансовой поддержке Арктической зоны, которая также вырастет в несколько раз", - заверил Медведев.

В рамках корректировки налоговой системы премьер пообещал сохранить механизмы налоговой поддержки отдельных территорий и ряда новых проектов, которые там появляются. "Во многих регионах поменялись управленческие команды, пришли новые губернаторы. Нужно с ними активно работать в том числе и по более точной настройке механизма бюджетных трансфертов", - призвал премьер.