Орешкин: Россия к 2024 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия к 2024 году может войти в число пяти самых крупных экономик мира, преодолев отставание от Германии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе пленарного заседания правительства РФ.
"Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее <...> отставание от Германии", - сказал он.
Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в 2018 году вырастет на 1,8%, в 2019 году - на 1,3%. По данным ведомства, за январь - август 2018 года ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении.
По обновленному прогнозу Банка России, рост ВВП РФ в 2018 году составит 1,5 - 2%, в 2019 году - 1,2 - 1,7%, а в 2020 году - 1,8 - 2,3%. Банк России считает, что в последующие годы экономический рост может ускориться при условии успешной реализации структурных мер.