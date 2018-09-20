"Колмар" запустит вторую очередь терминала в порту Ванино к 2023 году

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар", которая является ключевым резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", планирует к 2023 году запустить вторую очередь специализированного терминала для коксующихся углей в порту Ванино в Хабаровском крае. На территории порта будет построен причал, угольные склады, железнодорожные пути и смонтировано необходимое оборудование для перевалки угля, сообщила в четверг ТАСС председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов на заседании президиума Госсовета призвал регионы Дальнего Востока проконтролировать синхронный ввод портовых мощностей и второй очереди БАМа и Транссиба в условиях возрастающего объема перевалки угля.

"У нас есть соглашения с РЖД на перевозку нашего объема угля. В отличие от Кузбасса, мы находимся гораздо ближе к портам Дальнего Востока и имеем возможность транспортировать уголь как через БАМ, так и через Транссиб к портам Дальнего Востока, а затем к нашим основным потребителям - в страны АТР. Вопросам синхронизации мы сразу уделяли большое внимание - увеличиваем объемы производства, запускаем новые объекты одновременно с ростом пропускной способности. Подчеркну, что для эффективной работы со странами АТР по экспорту угля необходима поддержка РЖД в перевозке растущих объемов производства", - сказала Цивилева.

Она добавила, что к 2023 году "Колмар" станет одним из лидеров по полному циклу производства, обогащения и продажи коксующихся углей. "К концу 2019 года планируем запустить первую очередь терминала в порту в Ванино Хабаровского края. К 2023 году будет запущена вторая очередь. Общая мощность перевалки достигнет 24 млн тонн угля в год", - уточнила председатель совета директоров.

С запуском терминала "Колмар" будет перевозить уголь исключительно через порт Ванино, пока используются порты Приморья. Первая очередь терминала, как сообщалось, оценивается в 33 млрд рублей.

"Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии образована в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" общей площадью 23,2 тыс. га. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.