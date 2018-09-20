ЦБ отложит IPO Российской национальной перестраховочной компании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ сохраняет планы провести IPO Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, 100% "дочка" ЦБ), но размещение не состоится до 2021 года, как это ранее предполагалось стратегией компании. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов (возглавляет наблюдательный совет РНПК).

"Нет, точно не 2021 год. Ситуация неопределенная, санкции. Сейчас набирается портфель компании, формируется. Он еще недостаточно сбалансирован, чтобы с таким трек-рекордом [цифры доходности по годам, месяцам или дням] выходить на IPO. Поэтому компании еще пару лет надо поработать на рынке, показать результаты, прежде чем она будет готова к частичной продаже. Поэтому ближайшие два года вопрос о дате IPO рассматриваться не будет. Но то, что когда-то будет, в долгосрочной перспективе, - мы это обещали ранее", - сказал Швецов.

Как заявлял ранее президент РНПК Николай Галушин, нацперестраховщик в 2018 году снова не выполнит план по прибыли из-за большой доли резерва убытков по санкционным рискам. Введенные в апреле 2018 года санкции США оказывают давление на капитал компании, так как ей приходится принимать риски санкционных клиентов в объеме 15-20 млрд рублей, при том, что стандарты собственного удержания компании находятся на уровне около 2,5 млрд рублей по одному проекту, отмечал Галушин.

РНПК создана в 2016 году для защиты рисков клиентов, которые из-за санкций стало невозможно перестраховать за рубежом. По закону коммерческие страховщики должны предлагать РНПК 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование, санкционные риски РНПК обязана принимать в доле не менее 10%.

Оплаченный капитал компании составляет 21 млрд рублей, объявленный - 71 млрд рублей. На разницу ЦБ предоставил РНПК материнскую гарантию, которой нацперестраховщик может воспользоваться в случае крупных санкционных убытков. Пока финансовой поддержкой компания не пользовалась.