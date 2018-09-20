Медведев: проект бюджета ПФР предусматривает повышение пенсий на уровень выше инфляции

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы учитывает изменения пенсионной системы, которые сейчас обсуждаются в Госдуме, и предусматривает повышение пенсий на уровень выше инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В бюджете Пенсионного фонда мы учли изменения пенсионной системы, предусмотрели повышение пенсий выше инфляции. Средний годовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за три года превысит прожиточный минимум пенсионера почти в два раза, а бюджет Фонда будет сформирован, исходя из установленной на постоянной основе ставки тарифа в 22%", - сказал Медведев.

Говоря о бюджетах внебюджетных фондов, Медведев отметил, что в них заложены средства, которые "позволят обеспечить необходимый уровень социальной защиты людей, деньги пойдут на дальнейшее улучшение качества медицины". По его словам, планируется включить в систему обязательного медицинского страхования новые виды высокотехнологичной медицинской помощи, устранить в больницах дефицит отдельных специалистов.