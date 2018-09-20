Глава ТПП сообщил, что развитие медкластера в Кавминводах требует работы над имиджем СКФО

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Развитие медицинского кластера в регионе Кавказских Минеральных Вод и привлечение туда инвесторов, в том числе зарубежных, потребует работы по формированию положительного имиджа Северного Кавказа не только в России, но и в зарубежных странах, сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Архангельск в четверг президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Нужно активно привлекать, возить и показывать, что здесь жизнь нормальная, хорошая, безопасная, что здесь лечат, здесь воды, здесь можно по горам ходить, зимой кататься на лыжах, сноубордах и так далее. И это нужно показывать не только в программе "Время" - если мы хотим зарубежных посетителей, надо и там показывать наш Кавказ и наши Кавминводы. Тогда можно рассчитывать и на зарубежных представителей, на зарубежного инвестора", - сказал Катырин, отвечая на вопрос о перспективах развития медицинского кластера на Кавминводах.

При этом он отметил, что в регионе уже существует инфраструктура для создания медкластера. "По сути он [медкластер] там есть, там сложившаяся с советских времен инфраструктура, санаторно-курортная база <…> Перспективы есть, я думаю, очень хорошие, но нужно время и нужно работать в этом направлении", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инновационный медицинский кластер будет создан на территории Кавказских Минеральных Вод в 2020 году, проект внесен в паспорт государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Проект включает университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.