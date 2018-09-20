В Калужской области запустили первую очередь бельгийского завода синтетических молдингов

КАЛУГА, 20 сентября. /ТАСС/. Первая очередь завода по производству декоративных синтетических молдингов и орнаментов компании ORAС запущена в Калужской области. Объем инвестиций составляет около 500 млн рублей, сообщила в четверг пресс-секретарь Агентства регионального развития Калужской области Ольга Стемплесская.

"Объем инвестиций - 500 млн рублей. Количество новых рабочих мест при выходе на полную мощность - около 50. Площадь участка, на котором будет размещено производство, - 3,3 га", - сказала она.

Соглашение о строительстве в калужском индустриальном парке "Ворсино" было подписано в 2016 году. Завод стал первым в России и третьим в мире: два других располагаются в Бельгии и Словакии.

"Российский рынок является для нас стратегически важным и перспективным. Мы расширяем пул российских деловых партнеров. Наша компания открыта для новых идей, которые будут реализовываться в России. То, что мы смогли сделать здесь, в индустриальном парке "Ворсино", впечатляет, в частности, впечатляют сроки ввода в эксплуатацию", - отметил основатель компании ORAC NV Ги Тайю на церемонии открытия первой очереди калужского завода.

Полномочный посол Бельгии в РФ Жан Артур Режибо отметил благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в Калужской области. И подчеркнул, что бельгийская сторона намерена строить долгосрочные деловые отношения с Россией.

Компания Orac Decor входит в группу "Орак НВ", основанной в 1970 году в бельгийском городе Остенде. Производит широкий модельный ряд интерьерной лепнины, включая сложные объемные изделия: колонны, пьедесталы, купола. В группу входят два завода, один из которых находится в Бельгии, другой в Словакии. Продукция востребована более чем в 60 странах мира, в числе наиболее значимых для компании в РФ объектов: постройки, входящие в комплекс Московского Кремля, несколько театров в российской столице.