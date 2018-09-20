Башкирская содовая компания к ноябрю разработает план реагирования на случай закрытия

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК), которая производит 85% пищевой соды в стране, до конца октября сформирует программу действий в случае закрытия предприятия после истощения действующих запасов сырья. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель гендиректора компании Марина Бортова.

БСК ранее заявила, что вынуждена будет пойти на сокращение работников, если власти республики не окажут содействие в решении сырьевой проблемы компании. В БСК трудятся около 9 тыс. человек, из которых 5 тыс. работников непосредственно задействованы на содовом производстве в Стерлитамаке. Запасы на действующем месторождении закончатся в 2022 году. Добыча на шихане Тратау в данный момент не может осуществляться из-за статуса памятника природы регионального значения.

"Менеджмент подготовит к концу октября предложения в программу действий при возможном закрытии предприятия", - сказала она.

Бортова также добавила, что подготовительные работы для начала разработки очень трудоемкие. "Решение должно быть принято немедленно, чтобы обеспечить подготовку нового месторождения", - пояснила она.

Башкирская содовая компания была создана в Стерлитамаке в 1940-х годах вблизи месторождения известняков - шиханов Шахтау, Тратау, Юрактау и Куштау. Запасов Шахтау хватило на 70 лет - к декабрю 2022 года оно истощится, поиски альтернативы начались в конце 1990-х годов. Необходимыми для БСК качествами сырья обладает только шихан Тратау, разработка которого ограничена статусом памятника природы регионального значения.