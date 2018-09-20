Путин поставил женщин-предпринимателей в пример многим мужчинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает успех российских женщин в бизнесе примером для многих их соотечественников-мужчин.

Выступая в четверг на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, глава государства рассказал о своих впечатлениях с еще прошлогодней встречи в канун 8 Марта с женщинами-предпринимателями. "Меня это так порадовало вообще. Вы знаете, столько идей у них, это настоящая история успеха: реально, с нуля некоторые начинали свое дело, создали его и успешно развивают. Любо-дорого посмотреть, пример многим мужчинам очень хороший", - сказал Путин.

Президент в своем выступлении на форуме напомнил о решениях, призванных поддержать женщин на рынке труда, что, по его словам, является чрезвычайно важным. "Развитие технологий открывает женщинам новые возможности, позволяет сократить время на ведение домашнего хозяйства, дистанционно, на расстоянии, получать образование, вести бизнес, объединять единомышленников и вместе реализовать научные, деловые, добровольческие проекты", - перечислил глава государства. Он добавил, что в России уже созданы необходимые правовые механизмы для частичной и удаленной занятости.

"В то же время, хорошо понимаем и другие последствия технологического развития, смены технологического уклада, среди которых - исчезновение целых профессий, вытеснение малоквалифицированного труда с рынка. Вот почему так важно помочь женщинам пройти переподготовку или приобрести новую специальность, новую профессию, в том числе, в сфере цифровой экономики, овладеть навыками предпринимательства", - подчеркнул Путин.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.