В Нижегородской области планируют создать промышленный судостроительный кластер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области намерены создать промышленный кластер судостроения, в том числе, для продвижения инновационных разработок на международный рынок. Соответствующее соглашение между региональным правительством и компанией по поддержке развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" подписано в четверг, сообщает корреспондент ТАСС.

"В рамках соглашения мы договорились о следующем этапе в формировании промышленного кластера в судостроении, который позволит судостроителям Нижегородской области не только развивать и финансировать инновационные разработки, но и продвигать их на международные рынки", - сказал журналистам министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Соглашение предполагает развитие потенциала судостроительной отрасли, а также использование лучших практик цифровой экономики с учетом ключевых научно-технических направлений в рамках Национальной технологической инициативы. По словам директора "Отраслевого центра Маринет" Александра Пинского, создание кластера "с фокусом на экспортно-ориентированную продукцию" планируется в ближайшее время.

Некоммерческая организация "Отраслевой центр Маринет" была создана в декабре 2017 года ведущими предприятиями и университетами в морской области.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона проработать вопрос по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово".