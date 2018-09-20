Глава ТПП сообщил, что экспортный потенциал СКФО связан с халяльной продукцией и туризмом

"В советские времена это был регион, который производил очень много шерсти, мяса баранины - это халяльный продукт, который может быть на Востоке востребован. <...> Но <...> надо работать над тем, чтобы этот халяльный продукт был сертифицирован - должен появиться орган сертификации, этот орган должен быть сертифицирован у тех, кто эту продукцию потребляет, они должны признать, что он по тем же правилам работает, и признавать его сертификат", - сказал он в четверг ТАСС во время рабочей поездки в Архангельск.

Катырин добавил, что вторым перспективным направлением экспорта может стать туризм. При этом, по его словам, для привлечения зарубежных туристов на Северный Кавказ необходимо продолжать работу по развитию инфраструктуры и сервиса.

"Зарубежный потребитель привык, когда все обустроено, гостиницы с соответствующими условиями, <...> в комфорте доехать и так далее. <...> Все потихоньку там [на Северном Кавказе] строится и растет, и адекватный спрос появляется. Больше будет строиться, больше инфраструктуры развиваться - больше будет туристов, в том числе зарубежных", - отметил собеседник ТАСС.