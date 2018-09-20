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Депутаты Карачаево-Черкессии сохранили льготы для людей предпенсионного возраста

Речь идет в том числе о льготном проезде на общественном транспорте и компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Народное собрание Карачаево-Черкессии (КЧР) в четверг приняло в двух чтениях поправки к нескольким региональным законам, предусматривающие сохранение пенсионных льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию.

"Цель документов - сохранение социальных льгот определенным категориям граждан в прежних пенсионных границах. В частности, предлагается прописать, <...> что льготы определенным категориям граждан предоставляются при достижении определенного возраста (женщинам по достижении возраста 55 лет, мужчинам - возраста 60 лет) без привязки к выходу на пенсию", - сказала председатель комитета народного собрания КЧР по социальной политике, охране здоровья населения и экологии Елена Червонова на заседании парламента.

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Так, будут сохранены льготный проезд на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, компенсация на уплату взносов на капитальный ремонт, компенсация земельного налога и налога на имущества, налога на транспорт и другие региональные доплаты и компенсации, установленные для людей этого возраста.

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

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Пенсионный законРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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