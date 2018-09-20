ТПП регионов РФ примут участие в арктическом форуме в Архангельске в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты (ТПП) регионов России примут участие в V Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске 9-10 апреля 2019 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах X Международной конференции торгово-промышленных палат Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и Финляндии президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Мы обязательно примем участие в форуме. Тем более, что первый шаг ТПП Архангельской области уже сделала, организовав Международную конференцию торгово-промышленных палат СЗФО и торговых палат Финляндии. Уверен, это будет хороший опыт", - сказал он.

Участие ТПП обсуждалось в ходе рабочей встречи Катырина с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. "Торгово-промышленная палата обладает огромным опытом в организации международных мероприятий и, кроме того, объединяет бизнес арктической зоны - вам и нужно стать модератором круглых столов и площадок, посвященных торговле или развитию бизнеса", - приводит пресс-служба ТПП Архангельской области слова Орлова.

Президент ТПП РФ дал поручение проработать возможные варианты работы торгово-промышленных палат на форуме "Арктика - территория диалога".

X Международная конференция ТПП СЗФО и Финляндии открылась в четверг в Архангельске. Главная тема встречи представителей российского и финского бизнеса - "Торговое партнерство России и Финляндии: новый взгляд на сотрудничество и кооперацию". В ходе конференции обсуждаются экономические тенденции развития судоходства и судостроения в северных широтах, совместный опыт в продвижении современных технологий в лесопереработке и лесовосстановлении, приграничное сотрудничество.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске 9-10 апреля 2019 года. Форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона, он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Участники форума, который проводится с 2010 года, обсуждают повышение уровня жизни на арктических территориях, развитие транспортной системы, вопросы экологии.