Предприятия Приморского края получили более 100 млн рублей на развитие бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Два приморских предприятия получили более 100 млн рублей на развитие бизнеса на условиях льготного кредитования. Деньги для расширения производств предоставил МСП Банк по кредитной ставке 6,5%, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Кредитные договоры заключили при поддержке Гарантийного фонда Приморского края, который выступил поручителем предприятий. Предприятия получили более 100 млн рублей на развитие бизнеса", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первое предприятие "Терра" занимается производством светотехники, в том числе для офисов, промышленности и сферы ЖКХ. В планах компании нарастить объемы производства и расширить линейку продукции. Еще один получатель кредита - рыбоперерабатывающее предприятие "АПК "Славянский-2000", которое планирует запустить новое направление по переработке деликатесных морепродуктов.

По словам вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко, заключенные договоры - подтверждение того, что на территории региона работают механизмы поддержки, которые открывают доступ малому и среднему бизнесу к кредитованию на льготных условиях. "Важно, что положительный результат достигается благодаря консолидации усилий, как на федеральном уровне, в данном случае со стороны МСП Банка, так и на региональном - путем предоставления поручительства со стороны Гарантийного фонда Приморского края", - отметил он.

В 2018 году фонд выступил гарантом для оформления кредитов на общую сумму более 800 млн рублей, оказав финансовую помощь более 100 предприятиям края. "По запросу бизнеса в 2019 году мы запустим новую форму поддержки - краевую микрокредитную организацию, которая начнет выдавать предпринимателям кредиты до 3 млн рублей", - добавил вице-губернатор.

По поручению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в регионе разрабатывают региональный проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ранее президент России Владимир Путин определил развитие малого бизнеса как один из национальных приоритетов до 2024 года.