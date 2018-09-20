"Ижевский мехзавод" планирует увеличить объемы экспорта на 15% в 2019 году

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" (входит в концерн "Калашников") планирует увеличить объемы экспорта на 15% в 2019 году. Об этом в четверг журналистам сообщил управляющий директор предприятия Александр Гвоздик.

"В следующем году мы планируем увеличить наш экспортный потенциал на 15%", - сказал он.

Гвоздик отметил, что санкции ограничили предприятию доступ на большую часть внешних рынков, однако завод не намерен отказываться от экспорта.

"Мы в санкциях, это очень сложно, мы потеряли самый большой, по сути дела, кусок рынка. Но есть все предпосылки как этот экспорт увеличивать, в том числе и техническим совершенствованием наших изделий. <...> У нас есть возможность конкурировать с европейскими производителями и вполне себе их замещать", - подчеркнул он.

"Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления.