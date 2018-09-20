Резидент ОЭЗ в Хабаровском крае начал производство авиационных комплектующих

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) Комсомольск в Хабаровском края, компания "ПАКС-Восток" приступила к производству элементов бортовой кабельной сети и электрических распределительных устройств для авиатехники. Об этом в четверг сообщает пресс- служба Корпорации развития Дальнего Востока.

"Бортовая кабельная сеть, производимая резидентом для авиационной техники, применяется в ответственных узлах и отличается наименьшим весом, не поддерживает горение и подходит для прокладки в местах возможного воздействия частиц влаги. Главными клиентами предприятия является компания "Сухой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции в производство составили 5 млн рублей, на площадке планируется создать 40 рабочих мест.

Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке существуют в двух видах - ТОР и СПВ. Территория опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест. Режим Свободного порта Владивосток также предоставляет ряд льгот, но больше подходит для компаний, ориентированных на внешние рынки.