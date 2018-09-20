В Белоруссии считают невыгодным экспорт нефтепродуктов через российскую инфраструктуру

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Крупнейший экспортер белорусских нефтепродуктов ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) считает в настоящее время невыгодными поставки продукции через российские порты. Об этом заявил в четверг журналистам коммерческий директор БНК Сергей Гриб.

"В данном случае необходимо смотреть тарифную политику как железной дороги, так и терминалов по перевалке. Если складывать в комплексе как перевалку, так и транспортировку, то в настоящий момент затраты на поставки выше в России, чем в странах Балтии", - отметил он.

Гриб уточнил, что в нынешнем году экспорт белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру составил "порядка 42 тыс. тонн". Коммерческий директор компании проинформировал, что основными рынками сбыта продукции является Украина, где, например, доля БНК по импорту дизельного топлива составляет 81%.

По данным БНК, основные объемы поставок в направлении портов завязаны на терминалах Литвы, Латвии и Эстонии. За восемь месяцев 2018 года через них было экспортировано соответственно 1,06 млн т, 2,94 млн т и 444 тыс. т. При этом перевалка нефтепродуктов через эстонские порты увеличилась почти в 10 раз.

В декабре минувшего года занимавший в то время должность председателя концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко [ныне вице-премьер правительства] заявил о возможности экспорта через порты РФ около 1 млн т нефтепродуктов. В белорусско-российском межправительственном протоколе тогда отмечалось, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона может обеспечить перевалку до 1 млн тонн нефтепродуктов через Усть-Лугу.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов. По его словам, на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть, поэтому необходимо увязать вопрос получения "нашей нефти с использованием нашей инфраструктуры". Минэнерго РФ тогда обещало подготовить соответствующее предложение.