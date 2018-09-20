ТМХ может начать поставки вагонов в Египет в конце 2019 года

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассчитывает до конца сентября подписать контракт на поставку 1,3 тыс. пассажирских вагонов железным дорогам Египта, сообщил ТАСС генеральный директор холдинга Кирилл Липа.

"В сентябре, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Поставки могут начаться в конце 2019 года, в декабре".

По словам главы ТМХ, исполнение контракта может занять около четырех лет.

Ранее сообщалось, что "Трансмашхолдинг" может получить субсидию на выполнение экспортного контракта по поставкам 1,3 тыс. вагонов в Египет.

Как отмечалось в проекте постановления правительства, документ был разработан в связи с участием российско- венгерского консорциума "Трансмашхолдинг Венгрия" в тендере на поставку пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог на сумму 997 млн евро. Основным производителем вагонов и комплектующих к ним (вагонокомплектов) в данном проекте является АО "Тверской вагоностроительный завод", входящий в АО "Трансмашхолдинг".

Предоставление субсидии необходимо для финансового обеспечения части затрат при реализации проекта и обеспечит дополнительное производство пассажирских вагонов и (или) вагонокомплектов в объеме не менее 1 тыс. до 2021 года.

В августе правительство Египта утвердило контракт между Национальным управлением железных дорог страны и российско- венгерским консорциумом с участием "Трансмашхолдинга" на приобретение 1300 пассажирских вагонов и их техническое обслуживание в течение 15 лет и поставку запчастей. Основными конкурентами российско-венгерского консорциума выступали Китай, Италия, Испания, Румыния.