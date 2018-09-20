"Русские машины" Олега Дерипаски могут получить преференции при госзакупках

МОСКВА. 20 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Русские машины" попавшего под санкции Олега Дерипаски может получить преференции при закупках техники для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ предполагает, что заказчик при закупках дорожно-строительной спецтехники, автобусов и грузовиков отклонит все заявки, поступившие не от компаний, подконтрольных группе "ГАЗ" и холдингу "Русские машины" Дерипаски. Эти компании включены в специальный перечень.

"Заказчик отклоняет все заявки <...>, содержащие предложения о поставке отдельных видов товаров машиностроения <...>, производителем которых является организация, не включенная в перечень", - говорится в проекте документа.

В перечень предлагается включить ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "Ликинский автобусный завод", ООО "КАВЗ", АО "Автомобильный завод "УРАЛ", ООО "РМ-ТЕРЕКС", ЗАО "Тверской экскаватор", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ЗАО "Брянский арсенал", ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" и ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей".

Так как "Русские машины" косвенно владеют свыше 50% в уставном капитале компаний, объединенных под брендом "Группа ГАЗ", все перечисленные предприятия находятся под санкциями США, введенными 6 апреля 2018 года, говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отклонить заявки не от компаний Олега Дерипаски заказчик сможет только если получит не менее двух предложений о поставке техники, производителем которых являются компании из спецперечня.

Кроме того, включенную и не включенную в преференциальный список технику предлагается запретить объединять в один лот. Также предлагается запретить заменять производителя техники уже во время исполнения контракта.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" Олега Дерипаски.