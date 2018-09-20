"Яндекс" может начать удалять пиратский контент из выдачи поиска во внесудебном порядке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Интернет-компании, медиахолдинги и чиновники обсуждают внесудебный механизм удаления из поисковой выдачи ссылок на сайты с нелегальным контентом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным газеты, новый меморандум будет готов в течение месяца.

По данным издания, 19 сентября правообладатели и интернет-компании обсуждали проект соглашения в администрации президента. На встрече присутствовали сотрудники "Яндекса", Google, Mail.ru Group, "Газпром- медиа", Национальной медиа группы (НМГ), Роскомнадзора и представитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Представители Роскомнадзора, НМГ, "Газпром-медиа" и АПКиТ подтвердили "Ведомостям", что работа над таким соглашением ведется, но в детали вдаваться не стали.

В пресс-службе "Яндекса" отметили ТАСС, что компания активно участвует в обсуждении концепции, учитывающей интересы пользователей, правообладателей и других игроков на интернет-рынке. "Мы считаем, что она должна быть прозрачна, равноприменима и разделялась всеми сторонами. Это необходимо для дальнейшего развития правомерного использования аудиовизуальных произведений в сети", - объяснили в пресс-службе. В то же время интернет-компания считает, что изъяны в предлагаемой трактовке текущего законодательства могут привести к полной блокировке любого интернет-сервиса.

При этом новый меморандум подпишет не только "Яндекс", но и Google, и Mail.ru Group. Такова принципиальная позиция "Яндекса", отмечает один из собеседников газеты. Кроме того "Яндекс" не готов отделять легальный контент от нелегального и сам решать, какие ссылки удалять. "Фильтром должна выступить индустриальная ассоциация. Ее модераторы будут принимать от медиакомпаний ссылки на пиратские копии того или иного сериала или фильма, проверять их, в том числе подтверждать права на контент через базу Мосгорсуда", - отмечают источники "Ведомостей".

Если удостоверено, что ссылка пиратская, она попадет в единый реестр нелегальных ссылок, с которым и будут сверяться интернет-компании для зачистки поиска. И если на блокировку пиратских сайтов по закону дается три-пять дней, то на удаление ссылок у поисковиков будет несколько часов.

17 сентября Мосгорсуд провел досудебную подготовку по искам телеканалов "Супер" и ТВ3, входящих в холдинг "Газпром-медиа" к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в "Яндекс.Видео". Ранее Роскомнадзор едва не заблокировал этот сервис из-за жалоб правообладателей контента. "Яндекс" настаивает, что требования Мосгорсуда по искам телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", удалить пиратские копии сериалов из выдачи "Яндекс.Видео" "не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям". Рассмотрение исков по существу назначено на 27 сентября.