Совет депутатов Липецкой области сохранил льготы для людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета в четверг приняли поправки в законодательство, предусматривающие сохранение региональных льгот для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, сообщила ТАСС консультант пресс-службы парламента региона Елена Горская.

"Сегодня на сессии областного совета депутатов приняты поправки о сохранении региональных льгот, которые действуют для пенсионеров и для людей предпенсионного возраста. Это пониженная ставка по транспортному налогу, льготный проезд в городском, пригородном транспорте, льготы на медицинское обслуживание, на бесплатное протезирование зубов, на слуховые аппараты, льготы по оплате услуг ЖКХ и многое другое. Все действующие меры поддержки для пенсионеров будут распространены на женщин от 55 лет и на мужчин от 60 лет", - сказала Горская.

По ее словам, поправки одобрены депутатами практически единогласно. "Все льготы для людей предпенсионного возраста начнут действовать в Липецкой области с 1 января 2019 года", - отметила собеседница агентства.

Как сообщалось, предложенный правительством законопроект о пенсионных изменениях, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.