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Около 10% заводов электроники для ОПК начнут выпускать гражданскую продукцию к 2020 году

В Минпромторге уточнили, что предприятия выпускают профессиональную электронику не для массового использования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 10% предприятий по производству электроники для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начнут выпускать гражданскую продукцию к 2020 году. Такие данные привел директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Хохлов.

"По прошлому году у нас 8,8% - это самый низкий показатель среди всех оборонных отраслей промышленности, к 2020 году этот показатель незначительно возрастает - он возрастает всего чуть менее чем до 10", - сказал Хохлов.

Он добавил, что в Минпромторге будут стараться подтянуть этот показатель.

При этом, по его словам, сейчас оборонные предприятия не выпускают потребительскую электронику для массового использования. "Это, как правило, профессиональная электроника - это измерительные устройства для самих же предприятий, это различная СВЧ-техника (сверхвысокочастотное излучение - прим. ТАСС), это различные медицинские приборы", - отметил Хохлов.

XVII отраслевая конференция по радиэлектронной промышленности проходит в Петербурге 20 и 21 сентября. В этом году основной ее темой стала диверсификация радиоэлектронной промышленности России, и приглашенные эксперты обсуждают возможности задействования предприятий оборонно-промышленного комплекса для выпуска гражданской продукции, а также ее вывод на внутренние и зарубежные рынки.

Конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и администрации Санкт-Петербурга.

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