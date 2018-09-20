Стоимость нефти понизилась после слов Трампа в адрес ОПЕК

ТАСС, 20 сентября. Цены на нефть отреагировали снижением после слов президента США Дональда Трампа, что ОПЕК нужно понизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал он в Twitter.

В частности, до этого призыва cтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне составляла примерно $79,7 за баррель, однако после его сообщения цены стали снижаться и по состоянию на 15:06 мск уменьшение составило 0,7%, до $78,86 за баррель

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании ценами, на что саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех заявлял, что ни ОПЕК, ни каждая из стран в отдельности не считают своей целью установление конкретной цены на нефть.

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяные котировки стабилизировались в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+, которое позволило уменьшить предложение на рынке. Весной этого года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана - третьего производителя нефти в ОПЕК.

Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Комитет наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения.

Ранее глава минэнерго США Рик Перри во время визита в Москву сказал, что приветствует увеличение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+. Перед этим он обсудил реализацию сделки с министром энергетики Александром Новаком, а также провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.