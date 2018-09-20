Силуанов: Россия может отказаться от внешних заимствований при усилении санкций

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия может отказаться от внешних заимствований, заменив их внутренними источниками в случае усиления санкций. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания правительства.

"Мы вполне можем отказаться от внешних заимствований, заместив их внутренними источниками финансирования дефицита", - сказал он.

Министр отметил, что Россия не будет выходить на рынок, если будет оказываться дополнительное давление на внутреннее заимствование или инвесторы будут ожидать более высокой доходности.

"Даже если у нас будут дополнительное давление на внутреннее заимствование, даже если у нас будут здесь проблемы или инвесторы будут ожидать более высокой доходности, на это (выходить на рынок внешних заимствований - прим. ТАСС) мы идти не будем", - сказал он, напомнив, что в 2019 году увеличивается объем участия РФ на внутреннем рынке, в следующем году планируется занять порядка 1,5 трлн рублей, что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.

По словам Силуанова, Россия будет продолжать проводить политику взвешенного отношения к заимствованиям и в 2019 году. "В текущем году мы не собираемся осуществлять займы по доходностям, которые не устраивают РФ. Эта же политика продолжится и в следующем году", - пояснил он.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом $7 млрд, из них $4 млрд приходится на обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.