Депутаты в Марий Эл приняли закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственного Собрания Марий Эл приняли закон, сохраняющий пенсионные льготы в республике для жителей предпенсионного возраста - женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Об этом сообщается на сайте Госсобрания региона в четверг.

"Первым решением парламентариев стало принятие закона, который обеспечит предоставление существующих мер социальной поддержки ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, для женщин при достижении возраста 55 лет, для мужчин - 60 лет, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, а также в случае назначения им страховой пенсии ранее указанного возраста", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к мерам соцподдержки относятся ежемесячные выплаты в размере 462 рублей, компенсации 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатное оказание медицинской помощи в государственных или муниципальных медицинских организациях.

В Марий Эл различными видами социальной поддержки пользуется практически каждый третий житель республики. Общая численность льготников на сегодняшний день составляет 247 тыс. человек, из них 65 тыс. 400 граждан - региональные льготники.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, предложив скорректировать предложенные ранее правительством изменения в пенсионное законодательство. В частности, он предложил сохранить льготы для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию. Кроме того, глава государства отметил, что предполагаемое повышение пенсионного возраста не должно касаться работников вредных производств. Также президент предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет (вместо 63, как планировалось), ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, предусмотреть для работодателей ответственность вплоть до уголовной за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.