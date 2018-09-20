СМИ: МВФ выдвинул Украине новое условие и отсрочил выделение транша

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украину не принес ожидаемого результата, представители финансового учреждения выдвинули новое требование Киеву для предоставления очередного кредитного транша. Об этом сказано в публикации информагентства "Украинские новости" .

"МВФ выдвинул новое условие и отказывается выделять деньги до принятия Верховной радой госбюджета на 2019 год. Обычно парламент принимает бюджет в декабре. Таким образом, получение средств МВФ до конца года практически невероятно", - сказано в статье. СМИ ссылается на собственные источники, которые утверждают, что представители МВФ покинули Киев вечером 19 сентября.

"Основные параметры программы, в общем, предварительно согласованы, и если бы не возникшая проблема, то документ мог бы быть уже подписан и, учитывая график работы МВФ, вынесен на утверждение совета директоров во второй половине октября", - говорится в статье. Для правительства Украины такая позиция Фонда была неожиданной. "Однако МВФ не приняло никаких гарантий, решили не верить на слово и требовать конкретного решения. Это фактически подтверждает полную потерю у МВФ доверия к украинской власти и наверняка вызвано тем, что в последние полтора-два года данные обещания не выполняются", - сказано в ней.

Украинское правительство, представители Национального банка Украины пока никак не комментируют итоги визита миссии, которая находилась в стране с 6 сентября.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял во вторник, что во время переговоров с МВФ стороны достигли предварительной договоренности о повышении цен на газ в стране, чтобы получить очередной кредитный транш. По информации украинских СМИ, такое повышение могло составить 23,5% с октября текущего года.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет Фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на получение очередного транша от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает на сумму не менее $2 млрд.

Среди основных требований МВФ - повышение цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, тогда как правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Кабинет министров должен был повысить цену на газ для населения еще весной текущего года, но не сделал этого. МВФ ранее также неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами украинских властей по искоренению коррупции.