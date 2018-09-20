Депутаты карельского парламента сохранили льготы для людей предпенсионного возраста

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии приняло в окончательном чтении поправки в региональное законодательство, предусматривающие сохранение пенсионных льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию. За это в четверг проголосовали все присутствующие в зале заседаний 25 депутатов, передает корреспондент ТАСС.
"Принятое решение позволит сохранить все выплаты льготным категориям граждан независимо от того, каким образом изменится пенсионный возраст. В бюджете мы предусмотрели на эти цели порядка 423 млн рублей", - сказал председатель заксобрания Элисса Шанадлович.
В частности, депутаты сохранили северные льготы в виде дополнительных ежемесячных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед республикой в государственной, хозяйственной, общественной деятельности и отмеченных государственными наградами. Кроме того, сохранятся ежемесячные выплаты и компенсация расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, бесплатное протезирование зубов. Ранее законопроект поддержал парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике.
Как сообщалось, предложенный правительством законопроект о пенсионных изменениях, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.
Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.