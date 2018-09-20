Цены на бензин в России за неделю не изменились

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 10 по 16 сентября 2018 года не изменились и составили 43,22 руб. за литр, сообщил Росстат.

В частности, как и неделей ранее, цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 составили 41,34 руб. и 44,54 руб. за литр соответственно. При этом бензин Аи-98 прибавил в цене 2 копейки - до 49,88 руб. за литр, а дизельное топливо выросло три копейки, до 44,51 руб. за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 21 центре субъектов России. Более всего цены на него выросли в Кызыле - на 0,8%, Чите, Симферополе, Севастополе и Благовещенске - на 0,5-0,7%. В 5 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин. Заметнее всего он подешевел в Хабаровске и Калуге - на 0,8%, Владивостоке - на 0,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,99 рубля за литр, марки Аи-95 - от 44,55 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,49 рубля, марки Аи-95 - от 43,80 до 45,84 рубля за литр.