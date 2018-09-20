Власти Крыма поручили пересмотреть проект строительства ж/д вокзала в Керчи

"По этим причинам проект строительства железнодорожного вокзала отправляется на доработку с учетом озвученных замечаний", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма поручили доработать проект строительства здания железнодорожного вокзала в Керчи, который, по их оценкам, будет принимать не 15 пар поездов в сутки, как заложено в нынешнем техзадании, а минимум 30. Об этом в четверг сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Проект строительства здания железнодорожного вокзала в Керчи будет реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития региона.

"Исходя из текущего технического задания, ожидается, что вокзал будет обслуживать до 15 пар поездов в сутки. Считаю данную цифру заниженной. По предварительным расчетам, мы ожидаем прибытие на Керченский вокзал более 30 пар поездов вне туристического сезона после строительства железнодорожного перехода Керченского моста", - рассказал глава Крыма.

Более того, добавил Аксенов, количество поездов может увеличиться в туристический сезон.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Автодорожная часть моста была введена в мае 2018 года, строительство железнодорожной части продолжается, открытие намечено на 2019 год.