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Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд

По данным ЦБ, на 14 сентября они составили $460,9 млрд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 14 сентября составили $460,9 млрд, что на $1,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отметил регулятор, рост резервов на 0,3% произошел в результате возврата средств банками-резидентами ЦБ по операциям "валютный своп", монетизации золота и положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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