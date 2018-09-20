МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Москве под председательством министра энергетики Александра Новака состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Манеже в начале октября. Об этом сообщается в пресс-релизе Росконгресса.
"Российскую энергетическую неделю" планируют посетить 10 тыс. представителей отрасли. На площадке форума пройдут встречи представителей ОПЕК, Форума стран - экспортеров газа, ООН. Также появятся новые форматы, в рамках которых свои проекты представят компании - лидеры отрасли", - цитирует пресс-служба слова Новака. Он также отметил обширное представительство глав иностранных отраслевых министерств и ведомств, особый интерес к Форуму проявили делегации из стран Африки и АТР.
В свою очередь советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что повестка форума в этом году включает в себя не только обсуждение будущего глобальной энергетики, но и поднимает важные вопросы комплексного экономического развития территорий. В частности, одной из главных тем деловой программы станет расширение совокупных возможностей Арктического региона России в ходе сессии "Энергетический потенциал Арктики: реализация проектов и развитие логистики".
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тыс. человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.