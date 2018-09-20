Силуанов: торговая война между США и Китаем может лишь незначительно повлиять на Россию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Торговая война между США и Китаем может косвенно оказать влияние на Россию, но оно не будет значительным, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Это скажется на мировых темпах экономического роста и косвенно, конечно, окажет влияние на все страны, в том числе, возможно, и на Россию. Но мы в меньшей степени сейчас зависим от внешних факторов, создали себе буферы необходимые. Поэтому будем работать в любых условиях", - сказал Силуанов.

С 24 сентября начинают действовать новые 10%-ные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента Дональда Трампа огласила администрация Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

Трамп 15 июня этого года объявил, что, в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно.