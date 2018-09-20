СМИ: cуд отказал экс-трейдеру Societe Generale Кервьелю в пересмотре дела о мошенничестве

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Французский Ревизионный суд, рассматривающий прошения о возобновлении завершенных судебных разбирательств, отказал бывшему трейдеру банка Societe Generale Жерому Кервьелю в пересмотре процесса, по итогам которого он был осужден за махинации на сумму почти €5 млрд. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.

Кервьель ранее подавал прошение на пересмотр судебного процесса, по итогам которого он был приговорен к тюремному сроку за подлог, использование подложных документов, злоупотребление доверием, мошеннический ввод данных в компьютерную систему. Адвокаты бывшего трейдера настаивали, что руководство Societe Generale было в курсе незаконных операций Кервьеля, однако не помешало ему нарушить закон.

Следственная комиссия Ревизионного суда, однако, сочла эти требования необоснованными и инициировать новый процесс по этому делу отказалась. "Комиссия решила, что никаких новых сведений нет, и что запрос господина Кервьеля не может быть удовлетворен", - заявил журналистам по итогам слушаний один из адвокатов Societe Generale Жан Вейль.

Дело Кервьеля

В 2010 году Жером Кервьель по итогам резонансного судебного процесса был приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет, включая два года условно, за то, что от имени Societe Generale осуществлял на рынке спекулятивные операции и предоставлял заведомо недостоверные данные в контрольные органы. Первоначально от него также потребовали выплатить компенсацию в размере €4,9 млрд, однако в этом году Кассационный суд отменил этот пункт приговора. В мае 2014 года он был помещен в тюрьму, но уже осенью выпущен из-под стражи с электронным браслетом.

Сам Кервьель неоднократно подчеркивал, что вменяемые ему противозаконные действия он осуществлял с молчаливого согласия руководства банка, которое прекрасно знало о совершаемых им махинациях. Однако до тех пор, пока они приносили прибыль, подобные действия не рассматривались Societe Generale как нечто преступное.

Весной 2014 года Кассационный суд отменил беспрецедентный в истории французской судебной практики штраф, но оставил в силе тюремный приговор и обязал экс-трейдера выплатить €1 млн компенсации банку.

В июне 2016 года Совет по разрешению трудовых споров Парижа присудил Жерому Кервьелю компенсацию в размере €450 тыс. за увольнение "без действительной и весомой причины оскорбительным образом". Совет признал, что руководство банка было осведомлено о фиктивных операциях, проводимых Кервьелем, и фактически тому потворствовало. Апелляция адвокатов Societe Generale была отвергнута, и банк был вынужден выплатить бывшему сотруднику компенсацию. Осенью того же года Апелляционный суд Версаля отклонил жалобу уже адвокатов Кервьеля, полностью подтвердив решение Кассационного суда от 2014 года, включая требование к экс-трейдеру выплатить €1 млн компенсации банку.